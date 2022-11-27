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Сегодня, 17:28

Бышовец заявил, что не видит на чемпионате мира игроков, которые могли бы подойти российским клубам

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог бы кто-то из игроков на чемпионате мира-2022 в Катаре подойти российским клубам.

«Пока таких футболистов я не обнаружил. С этой точки зрения особый интерес представляют латиноамериканские сборные и команда Сербии, но там никого отметить нельзя. Тот же защитник Эракович из «Црвены Звезды», которого вроде бы сватают в «Зенит», не произвел на меня особого впечатления. Абы какой игрок нашим клубам не подойдет, планка требований у них достаточно высокая.

С другой стороны, звезды мирового футбола к нам сейчас не поедут. Помимо серьезной зарплаты, им необходимо выступать в Лиге чемпионов и других европейских кубках. Это очень важный мотивирующий фактор. В условиях, когда отечественные клубы лишены такой возможности, Россия для таких игроков перестает быть интересной", — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-ne-vidit-na-chm-igrokov-podhodyashhih-dlya-rossiyskih-klubov

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Анатолий Бышовец
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