Бышовец ждет появления в РПЛ японских и корейских футболистов после ЧМ-2022

Известный тренер Анатолий Бышовец заявил, что по окончании ЧМ-2022 ждет появления в российских клубах игроков из сборных Японии и Кореи.

«Сборные Южной Кореи и Японии очень хорошо проявили себя в Катаре. Не сомневаюсь, что представители этих команд смогли бы заиграть и в чемпионате России. Я сам несколько лет тренировал в Корее и хорошо знаю сильные качества местных игроков. Они отличаются потрясающими физическими кондициями, огромной мобильностью и высокой игровой дисциплиной. Азиатские футболисты успешно выступают в самых сильных европейских чемпионатах, включая немецкую бундеслигу и АПЛ. Не вижу причин, почему на таком же уровне они не могли бы заиграть и в России», — цитирует тренера Betonmobile.ru.

Сборные Японии и Кореи на чемпионате мира-2022 в Катаре дошли до стадии 1/8 финала, где японцы проиграли команде Хорватии (1:1, по пен. 1:3), а корейцы — Бразилии (1:4).