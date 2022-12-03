Быстров — про пост о женщинах-арбитрах: «Я просто говорю так, как и надо говорить. Без всякого страха»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал свой пост в Telegram-канале о работе женской бригады арбитров на ЧМ-2022.

— Что вы имели в виду про женщин судей?

— Нужно, чтобы мужские игры судили мужчины, потому что женщины не справляются. Одна резервная выпускает 12 футболистов на поле, мы об этом молчим. Другая с флажком бежит там, где офсайд не видно. Третья не успевает по эпизодам. Можем говорить: давайте привлекать. Но смысла просто не вижу. Давайте так же несовершеннолетних судей привлечем, они тоже будут судить, наденут наушник и будем подсказывать — свисти, не свисти. Не очень смотрится, на самом деле. Для меня.

— Ну в РПЛ же женщины-судьи привлекаются.

— Зачем? Есть же женский чемпионат России, там они великолепно смотрятся, там они везде успевают, там не такие скорости. Красивее смотреть на женщин в своем чемпионате, а там, где бегают здоровые дядьки под 2 метра ростом и маленькая девочка бежит со свистком — не знаю. Она свистит, с первого раза на нее никто не обращает внимания. Они идут друг на друга, ей все равно, она стоит там, посвистывает. Что это такое?