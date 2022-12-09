Бывшая мисс Хорватия пришла на матч сборной в четвертьфинале ЧМ-2022 в откровенном наряде

Бывшая мисс Хорватия, модель Ивана Кнолль в пятый раз пришла на матч ЧМ-2022 в откровенном наряде.

Девушка посетила игру 1/4 финала турнира Хорватия — Бразилия. Она пришла на стадион в кожаном топике цвета формы хорватской сборной и кожаных обтягивающих штанах красного цвета.

Ивана Кнолль. Фото AFP

Ивана Кнолль. Соцсети Иваны Кнолль

Кнолль посещает все матчи сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре. На каждый из них она приходила в разных откровенных образах.

Матч Хорватия — Бразилия состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).