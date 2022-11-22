Судейство
22 ноября, 14:13
Бывший арбитр ФИФА Дамир Скомина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил решения арбитров на групповом этапе чемпионата мира-2022 добавлять более десяти минут к матчам.
«Вы же понимаете, в матче между Англией и Ираном была травма у вратаря. Ему долго оказывали помощь. Поэтому было добавлено 14 минут к тайму. Это нормально, сделано из соображений безопасности, чтобы оказать помощь игроку. Что касается остальных матчей, смотрел не все, но где-то справедливее добавить три-четыре минуты», — сказал Скомина «СЭ».
Главный арбитр встречи Англия — Иран на ЧМ-2022 Рафаэл Клаус добавил к основному времени первого тайма 14 минут и 10 минут — ко второму. Однако в добавленное ко второму тайму время был назначен пенальти в ворота сборной Англии. Футболисты провели на поле 117 минут.
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Основные источники исследования