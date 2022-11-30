Хусаинов известной пословицей отреагировал на первое в истории назначение женщины-арбитра на ЧМ

Бывший арбитр Сергей Хусаинов в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении француженки Стефани Фраппар на матч групповой стадии ЧМ-2022 Германия — Коста-Рика.

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. Каждый должен заниматься своим делом. У вас есть женский футбол. Занимайтесь этим. Мы уже видели матч за Суперкубок, который ничего не решает. Это был выставочный матч. Что греха таить, это совсем другое судейство. Для выставочного матча — давайте. А для чемпионата мира. Зачем вы так не уважаете его величество футбол? Даже мужчины не все могут судить. Вернее, могут, но не факт, что они судят соответственно уровню играющих футболистов. Это божий дар — уметь судить. Это очень-очень дискуссионный момент. Многие мужчины тоже не способный судить. Объективность зависит не от пола, а от качества выполнения судейских обязанностей», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать на матче между сборными Германии и Коста-Рики мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра.