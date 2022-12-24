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Сегодня, 21:46

Роналдо: «У Месси было много выдающихся моментов на ЧМ, он спас Аргентину несколько раз»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022.

«У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз. Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить. Он заслужил чемпионство!» — приводит слова Роналдо Apostagolos.

Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси на турнире сыграл за национальную команду 7 матчей, забил 7 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Apostagolos
Лионель Месси
Роналдо
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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