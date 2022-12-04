Юрий Савичев: «На чемпионате мира в Катаре нет ни одной стабильной команды»

Бывший форвард сборной СССР Юрий Савичев оценил игру команд на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Много сюрпризов. Неизвестно, чем все закончится, кто выиграет. Бразильцы мощно выглядели поначалу. Но проиграли Камеруну. Французы тоже очки потеряли. Хотя у них травм много. Ничего нельзя предсказать. Какая-то непонятка идет. Ни одной стабильной команды. Все идут ровно: то спад, то подъем. Чемпионат мира показал: нельзя кого-то недооценивать.

Из игроков Мбаппе могу отметить. Видно, что у парня большой потенциал. Неймар, жаль, травму получил. Месси старается, проводит последний чемпионат. Для многих звезд этот Кубок мира — последний. Роналду, Месси, Нойер, Мюллер… Теперь болельщикам нужны новые кумиры. Но их что-то не видно», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».

На данный момент в четвертьфинал ЧМ-2022 вышли Нидерланды и Аргентина.