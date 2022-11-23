Радченко: «Японцы превосходили сборную Германии и были лучше физически готовы к матчу»

23 ноября, 18:10
Бывший футболист «Джубило Ивата» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Японии над Германией (2:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Японцы отлично провели матч, особенно второй тайм. Они превосходили сборную Германии и были лучше физически готовы к матчу. У Германии были свои моменты, но японцы сыграли очень хорошо. Доминирование по ударам и по владению ничего не говорит», — сказал Радченко «СЭ».
Сборная Японии стартовала с победы на ЧМ-2022 и лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой, строчке. Сегодня, 23 ноября, состоится второй матч 1-го тура в группе Е между Испанией и Коста-Рикой.
Во 2-м туре Япония встретится с костариканцами, а Германия сыграет против испанцев.
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