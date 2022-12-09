Деменко: «Думаю, рано Бразилия поверила в победу»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Бразилии (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Бразилия неплохо, конечно, играла и моментов создала достаточно. Другое дело, что реализации не было, — цитирует Газета.Ru Деменко. — Но если все-таки брать командный дух, то, наверное, за счет него Хорватия выжала этот матч. Плюс, конечно, блестящая игра вратаря! — Если все-таки судить по игре, то бразильцы выглядели лучше. Но за счет вот этого характера, опыта футболистов Хорватия своего добилась. И тот единственный момент, что у них был, они реализовали».

Также Деменко выразил мнение, что бразильцы слишком рано поверили в свою победу.

«Было такое минут десять, наверное, когда Бразилия уже забила, они начали делать вот этот контроль. Мне кажется, нужно было еще поддавливать, потому что Хорватия держалась, видно было, как игроки назад бежали, работали в обороне. Бразилии нужно было чуть-чуть поддавить, и тогда было бы гораздо проще. Минут за семь до ответного гола бразильцы начали пижонить, что ли. Остановить мяч красиво, туда-сюда, и тут потеря. Думаю, рано Бразилия поверила в победу», — резюмировал он.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.