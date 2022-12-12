Луис Энрике: «Проделал хорошую работу, если оценивать все четыре года моего пребывания в сборной Испании»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил свою работу с национальной командой.

«Думаю, я проделал хорошую работу, если оценивать все четыре года моего пребывания в сборной Испании. Я доволен тем, что я сделал. Мы определенно могли играть лучше, но нам удалось вернуть интерес людей к национальной команде, что тоже важно», — приводит слова Энрике Marca.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.