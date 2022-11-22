Газзаев: «Саудовская Аравия заслуженно выиграла у Аргентины. У них хорошие футболисты»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу Саудовской Аравии над Аргентиной в матче группового этапа ЧМ-2022 (2:1).

«С точки зрения результата это сенсация. Перед началом чемпионата Аргентина входила в число команд, которые претендуют на победу. А что касается игры, то Саудовская Аравия проявила себя ничем не хуже, чем Аргентина. Саудиты сыграли в современный и очень жесткий футбол. Можно в очередной раз подтвердить то, что недооценивать соперника нельзя. Поэтому это заслуженная победа Саудовской Аравии: у них очень хорошие футболисты, которые прекрасно подготовлены», — сказал Газзаев «СЭ».

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.

В следующем матча команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.