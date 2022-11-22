Газзаев: «Аргентина оставила удручающее впечатление»

22 ноября, 15:54
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Стоит ли ставить крест на Аргентине? Это только первый матч . Но Аргентина оставила удручающее впечатление. Аргументов против плотной и жесткой игры у них почти не было. Хорошо было в первом тайме, но во втором нужны были коррективы. И не случайно аргентинцы попадали в офсайд очень часто. А Саудовская Аравия сыграла в современный и атлетичный футбол с хорошим техническим оснащением. И еще хочу отметить высочайшую самоотдачу саудитов», — сказал Газзаев «СЭ».
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.
В следующем матче команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой в этот же день.
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