Семин: «Остались самые наилучшие впечатления от проведения ЧМ и от футбола»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» подвел итоги чемпионата мира в Катаре.

«Да, я был на финале чемпионата мира. У меня остались самые наилучшие впечатления от проведения турнира и от футбола, который был тут показан», — сказал Семин «СЭ».

В финале сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.