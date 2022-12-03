Андрей Чернышов хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 матч Аргентины и Португалии

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов подвел итоги группового раунда ЧМ-2022.

— Чего-то революционного мы не увидели, глобальных изменений в плане стратегии и тактики не произошло. Ранее великие тренеры говорили, что больше революций в футболе мы не увидим, раньше это было, когда появился тотальный футбол, в последнее время — высокий прессинг.

Если говорить о футболе, то есть сюрпризы со знаком минус, конечно. Это вылет Бельгии, Германии и Уругвая. Это большие команды, которых некоторые видели даже в финале.

Сюрприз же со знаком плюс преподнесли азиатские команды — Южная Корея и Япония. Они показали, что могут добиваться хорошего результата за счет дисциплины и командных действий. Выход в плей-офф сборной Марокко тоже можно назвать сюрпризом.

— Кого вы бы хотели увидеть в финале?

— Однозначно это Месси против Роналду, другими словами Аргентина против Португалии. Думаю, весь мир бы хотел на это посмотреть. Если два величайших футболиста современности встретятся в очном противостоянии в финале чемпионата мира, это будет невероятное зрелище, — сказал Чернышов «РБ Спорт».