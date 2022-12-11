Аленичев: «Рад, что Бразилия вылетела. Слишком много ажиотажа вокруг того же Неймара»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порадовался вылету сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре.

В 1/4 финала сборная Бразилии уступила команде Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти).

«Что мы увидели? До перерыва вообще не узнавал Неймара и Ко. Очень вялый футбол показывали. Потом-то форвард «ПСЖ» за счет сочетания высочайшего индивидуального и командного мастерства забил великолепный гол — но почему добивать не стали?! Игра их за это наказала. Мне бразильцев не жалко! В дополнительное время уже болел за Хорватию. И перед серией пенальти возникло предчувствие, что она победит, — тут важен фактор вратаря, а Ливакович проводит фантастический турнир.

Скажу больше — очень рад, что Бразилия вылетела. Слишком много ажиотажа вокруг того же Неймара. Но позвольте — это не Мбаппе на этом ЧМ, не Месси. Ну и, конечно, нельзя обижать котов. Похоже, пресс-атташе «Селесау» теперь уволят», — написал Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ».