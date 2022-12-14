Каррера назвал основные причины победы Аргентины над Хорватией

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч полуфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Я не ожидал такого разгромного поражения. Я думал, что эта игра будет более равной, сбалансированной. Но ошибки хорватской обороны, отсутствие чистого нападающего и, прежде всего, Месси проложили путь Аргентине к финалу. Лионель уже сказал, что этот чемпионат мира станет для него последним, но эпоха великого футболиста еще не закончилась», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0. Форвард бело-голубых Лионель Месси был признан лучшим игроком матча.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы встретятся с победителем пары Франция — Марокко.