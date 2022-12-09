Чемпион мира-1994 Таффарел считает, что Тите вселяет уверенность в игроков сборной Бразилии

Бывший голкипер сборной Бразилии Клаудио Таффарел поделился мнением о главном тренере «селесао» Тите.

По словам чемпиона мира-1994, наставник национальной команды передает своим игрокам уверенность.

«Тите всегда серьезен, сконцентрирован, но в то же время спокоен. Этот чемпионат для Бразилии другой, не такой как раньше. Тите очень спокоен и уверен в себе — и это чувство передается также игрокам», — приводит слова Таффарела Rai Sport.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Бразилии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).