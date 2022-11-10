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10 ноября, 01:20

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Ондуа и форвард «Динамо» Нгамалеу вызваны в сборную Камеруна на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренерский штаб сборной Камеруна во главе с Ригобером Сонгом объявил состав на чемпионат мира-2022.

Приглашения в камерунскую команду на мировое первенство получил нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалеу, а также полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, который с детских лет жил в России и выступал за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а также провел сезон-2018/19 в «Анжи».

Вратари: Симон Нгапандуэтнбу («Марсель», Франция), Девис Эпасси («Абха», Саудовская Аравия), Андре Онана («Интер», Италия).

Защитники: Николя Нкулу («Арис», Кипр), Кристофер Ву («Ренн», Франция), Ноуу Толо («Сиэтл Саундерс», Канада), Оливье Мбайзо («Филадельфия Юнион», США), Коллинз Фай («Аль-Тай», Саудовская Аравия), Жан-Шарль Кастеллетто («Нант», Франция), Энцо Эбоссе («Удинезе», Италия).

Полузащитники: Оливье Нтчам («Суонси Сити», Англия), Пьер Кунде («Олимпиакос», Греция), Мартин Хонгла («Верона», Италия), Самуэль Гуэ («Мехелен», Бельгия), Гаэль Ондуа («Ганновер-96», Германия), Андре-Франк Замбо Ангисса («Наполи», Италия), Джером Нгом («Коломб Джа»). .

Нападающие: Муми Нгамалеу («Динамо», Москва), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ», Турция), Венсан Абубакар («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Карл Токо Экамби («Лион», Франция), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз», Швейцария), Брайан Мбеумо («Брентфорд», Англия), Эрик Максим Шупо. -Мотинг («Бавария», Германя), Кристиан Бассогог («Шанхай Шэньхуа», Китай), Мару Суайбу («Котон Спорт»).

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Камеруна сыграет в группе G против Бразилии, Сербии и Швейцарии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
0
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