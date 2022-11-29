Бывший игрок сборной Англии Джо Коул поделился мнением о нападающем Нидерландов Коди Гакпо.

23-летний футболист в трех матчах группового турнира ЧМ-2022 забил три гола.

«Гакпо после чемпионата мира в Катаре должен попасть в сферу интересов всех больших клубов. Я знаю, что за ним наблюдают скауты, и он будет в списке желаний каждого. Он выглядит как действительно сильный игрок. Он влияет на игру, а футболисты, которые это делают, очень ценны», -приводит слова Коула ВВС.

Нидерланды вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе А (7 очков). Со второго места вышел Сенегал (6 очков).

В 1/8 финала Нидерланды сыграет с командой, которая займет второе место в группе B.