Ширер — о финале ЧМ-2022: «Скалони вернул Ди Марию, и он стал лучшим игроком в первом тайме»

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер оценил игру национальной команды Аргентины в финале чемпионата мира-2022 с Францией.

«Сенсационно. Аргентина с первых же минут пошла вперед. Казалось, что игроки совсем не утомлены. Аргентина показывает свою лучшую игру. Большая заслуга тренера Лионеля Скалони в том, что он вернул Ди Марию, и он стал лучшим игроком в первом тайме», — цитирует BBC Ширера.

Счет в финале ЧМ-2022 после первого тайма — 2:0 в пользу сборной Аргентины.

Бронзовые медали мирового первенства завоевала национальная команда Хорватии.