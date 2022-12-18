Деменко рассказал, кто выиграет в финале ЧМ-2022

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко поделился мнением о финале ЧМ-2022.

«Фаворитов нет в финале, однозначно. Я думаю, что все-таки победит Франция. Мне кажется, они более стабильно прошли, более уверенно. Все-таки Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Если у Месси что-то не получится, то как Аргентина будет себя вести?

Франция все-таки больше командную игру показывает. При этом, у нее в составе есть индивидуально яркие игроки, такие как Мбаппе, которые могут проявить себя", — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Финал состоится 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.