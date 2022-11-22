Булыкин назвал сборные, за которые будет переживать на ЧМ-2022 в Катаре

22 ноября, 10:58
Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, за кого будет переживать на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.
«У меня много знакомых из Бельгии и Нидерландов. Я играл в этих странах, поэтому буду внимательно следить и переживать за эти сборные. Плюс сборные Аргентины и Бразилии интересные, но за ними буду просто следить», — сказал Булыкин «СЭ».
Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Турнир проходит в Катаре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования