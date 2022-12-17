Бывший форвард «Локомотива» Азеведу о финале ЧМ: «Французы станут чемпионами мира»

Бывший нападающий «Локомотива» Филипе Азеведу поделился с «СЭ» мнением о предстоящем финале чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

«Финал будет очень крутым. Аргентина и Франция — сборные с отличными футболистами. Дать результат будет очень сложно, потому что каждая из команд будет пытаться навязать свою игру. Но, я считаю, что французы здесь фавориты. Они станут чемпионами мира», — сказал Азеведу «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Франция — Аргентина состоится в воскресенье, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).