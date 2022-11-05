Тевес назвал фаворитом чемпионата мира-2022 в Катаре

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Для меня главным претендентом на завоевание трофея является Аргентина. Мы все в восторге от национальной сборной. Эти ребята взволновали нас всех. И группа у нашей команды, как никогда раньше, очень сбалансированная. В любом матче Аргентина сможет диктовать свою игру.

Но есть еще сборная Бразилии — у этой команды во главе с Неймаром также высокие шансы. И сборная Франции очень крепкая, хотя там есть травмированные. Не стоит забывать Испанию, которая всегда среди фаворитов на большом турнире. Европа очень сильна", — цитирует Тевеса TyC Sports.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Матчи финальной стадии мирового первенства будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах: в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Все арены были введены в эксплуатацию в 2021 году. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире.

Матч-открытие ЧМ-2022, в котором сыграют Катар и Эквадор, пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Полное расписание матчей ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.