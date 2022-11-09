Андрей Аршавин назвал своего фаворита ЧМ-2022

Аршавин считает, что у Бразилии больше всего шансов на победу в ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал своего фаворита чемпионата мира-2022.

«Мой фаворит? Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов. Кто сможет удивить из средних команд? Скорее всего, какая-то из африканских сборных», — цитирует Аршавина «Спорт день за днем».

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия играет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Первый матч пентакамеонов на ЧМ-2022 состоится 24 ноября против сербов (начало в 22.00).