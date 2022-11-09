Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:05

Андрей Аршавин назвал своего фаворита ЧМ-2022

Аршавин считает, что у Бразилии больше всего шансов на победу в ЧМ-2022
Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Новости

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал своего фаворита чемпионата мира-2022.

«Мой фаворит? Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов. Кто сможет удивить из средних команд? Скорее всего, какая-то из африканских сборных», — цитирует Аршавина «Спорт день за днем».

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия играет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Первый матч пентакамеонов на ЧМ-2022 состоится 24 ноября против сербов (начало в 22.00).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/arshavin-nazval-favorita-chempionata-mira-2022-v-katare
Андрей Аршавин
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
2
1
Читайте также
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
Какие рекорды побьет Овечкин в этом сезоне. Их может быть сразу пять
Снявший пародию на подвиг военного стример Некоглай задержан
Большинство проголосовавших американцев выразили недовольство Байденом
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гвардиола назвал безумием проведение чемпионата мира в середине сезона

Клопп — о Сон Хын Мине: «Он фантастический игрок. Легенда корейского футбола»