Экс-нападающий сборной Югославии Милошевич: «У Сербии достаточно мастерства чтобы выйти из группы»

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Югославии Саво Милошевич оценил шансы Сербии на выход в плей-офф чемпионата мира-2022.

«Честно, это не та сборная Сербии, которая была на ЧМ-2018 в России. У этой команды достаточно мастерства, чтобы выйти из группы. Сейчас в сербской команде, к сожалению, много лидеров, которые полностью не восстановились от травм: Влахович, Митрович, Костич и другие. Это для нас главная проблема. Если бы все эти лидеры были полностью здоровы и в обойме, то Сербия могла бы сохранить победу с Сенегалом. Да, важна концентрация, но еще раз повторю: с таким составом сборная Сербии обязана выходить в 1/8 финала этого чемпионата мира», — цитирует экс-форварда Sport24.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Сербии занимает последнее место в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. В заключительном матче группового этапа сербы встретятся с швейцарцами 2 декабря, начало — 22.00 мск.