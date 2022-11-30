Экс-хавбек «Барселоны» Корнеев назвал лучшие команды ЧМ-2022

Сегодня, 11:09
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев рассказал о лучших, на его взгляд, сборных на ЧМ-2022.
«Пока понравилась Бразилия, особенно в первом матче. Во второй игре было видно, что не хватает Неймара, не хватало индивидуальных действий, которые делает на поле Неймар. Они забили потрясающий гол, таким невероятным образом только они могут забивать. Со Швейцарией игра меня разочаровала, в первой игре они выглядели очень цельно.
Еще отмечу испанцев, они очень порадовали. Особенно первый тайм с Германией, во втором тайме была другая команда», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.
Сборная Бразилии досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Последний матч группового турнира против Камеруна южноамериканцы проведут вторым составом.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.80 П2 1.43
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.00 X 4.50 П2 1.51
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.10 X 4.20 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 11.0 X 6.00 П2 1.30
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)