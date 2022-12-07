У Корнеева есть вопросы к Луису Энрике по составу Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев в интервью «СЭ» признался, что понял не все решения Луиса Энрике по составу сборной Испании в матче против Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Если говорить об Асенсио, Торресе, Ольмо, то они не часто берут игру на себя. Вот Фати — да, может эффективно использовать дриблинг, играть нестандартно. Но почему он так мало играл? Выходил только на замену... И вообще, возникают вопросы к Луису Энрике по составу.

— Например?

— Я до сих пор не могу понять, почему на ЧМ не взяли Серхио Рамоса. Зато в центре обороны играл номинальный полузащитник Родри... Да много историй... Почему лишь один матч провел на турнире защитник «Вильярреала» Пау Торрес? Вот они вместе Рамосом составили бы, возможно, лучшую пара центрбеков на чемпионате мире. Не могу сказать, что Марокко явно сильнее Испании. Но африканцы играют довольно смело, имеют в каждом матче по два-три шанса. Ну и Боно, конечно...

— Супервратарь?

— По иронии судьбы выступает в чемпионате Испании и сейчас один из лучших в мире.

— А есть ли вопросы по Симону? Может быть, следовало вызвать де Хеа?

— Луис Энрике нужен голкипер, который здорово играет ногами. Но порой складывалось ощущение, что Симон действовал довольно рискованно — на грани. Здесь мне сложно сказать. Таково видение тренера. Он же и в нападении начинал матчи, как правило, без наконечника. Номинальный форвард Мората оставался в запасе. Энрике делал ставку на ложную «девятку» — Асенсио. Против Коста-Рики задумки тренера сработали, а потом...

— А вы бы выпускали Морату с первых минут?

— Я всегда сторонник того, чтобы в атаке был наконечник. Мората — конечно, слишком классический форвард. Его игра ногами оставляет желать лучшего. Но будь я тренером, начинал бы матчи именно с ним в составе. Мората хорош в игре головой, способен вымотать защитников. Так что не до конца понимаю, почему он оставался на скамейке в трех из четырех матчей.

— Кто вас больше всех разочаровал в составе «Красной фурии»?

— Ну... Такого исполнителя, пожалуй, нет. Не могу сказать, что кто-то провалил турнир. Все провели ЧМ довольно ровно. Но испанцам не хватило вариативности. Посмотрите на Бразилию. Неймар получил травму, и ничего. В составе южноамериканцев нашлись другие индивидуальности, футболисты, которые умеют обыграть один в один. Вот Испании таких людей жестко не хватило!

Повторюсь, в условиях, когда почти не было свободных зон, только Фати старался рисковать и играть нестандартно. От остальных я подобных попыток не видел. Торрес — игрок другой формации.