Пак Джи Сун: «У Аргентины все равно остаются шансы выйти в плей-офф ЧМ»

Пак Джи Сун высказался о поражении Аргентины от Саудовской Аравии в матче группового этапа ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун в интервью «СЭ» высказался о поражении Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

— Что вы думаете об игре Аргентины и Саудовской Аравии?

— Я удивлен результатом. Никто не думал, что Саудовская Аравия сможет победить Аргентину. Но они прекрасно сделали это. Рад, что они выиграли. Но у Аргентины все равно остаются шансы выйти в плей-офф. Надеюсь, что сыграют лучше во втором матче.

— Что вы скажете о Месси? Это его последний чемпионат мира.

— Сегодня игра не получилась. Месси остается Месси. У него все равно остается еще две игры. Думаю, он сыграет лучше. Надеюсь, мы это увидим. Ведь это действительно его последний чемпионат мира.

— Интервью Криштиану Роналду?

— Не хочу говорить об этом.