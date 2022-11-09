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Сегодня, 17:07

Кака назвал фаворитов чемпионата мира-2022

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Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака назвал фаворитов чемпионата мира-2022.

«Отдаю предпочтение Бразилии, потому что там уже некоторое время работают над проектом. У команды есть нужный опыт, она может справиться с негативными моментами. За последние два года выросли Винисиус, Родриго, Антони и другие. Я не знал Бремера несколько месяцев назад, но он очень силен», — цитирует хавбека La Gazzetta dello Sport.

Также 40-летний бразилец отметил еще несколько сборных, которые, по его мнению, покажут достойный футбол на мировом первенстве.

«После Бразилии я поставлю Аргентину и Францию. И, неожиданно, я назову Сербию, которая очень опасна», — добавил экс-игрок «Милана».

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия играет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Первый матч пентакамеонов на ЧМ-2022 состоится 24 ноября против сербов (начало в 22.00 мск).

Винисиус Жуниор
Кака
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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