Экс-футболист сборной Хорватии Юрчевич: «В финале ЧМ болею за Месси. С детства за Аргентину!»

Бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич поделился с «СЭ» ожиданиями от финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

«Хоть сейчас мы и взяли медали, уже завтра финал Аргентина — Франция. Болею за Месси и Аргентину. С детства за эту страну. Чемпионат мира в Катаре великолепен, да и в России 4 года назад тоже было здорово», — сказал Юрчевич «СЭ».

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.