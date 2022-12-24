Самедов о договорных матчах на ЧМ-2022: «Кому в голову может прийти заниматься таким бредом?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал результат внутреннего расследования ФИФА, который не выявил договорных матчей на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Владимир Быстров считает, что ФИФА сама бы не призналась в случае обнаружения фактов нечестной игры. Вы согласны?

— Я не согласен. Как может вообще обсуждаться тема договорных матчей на таком турнире, как чемпионат мира? Я ни в одной игре даже подумать об этом не мог.

— Вчера вечером ФИФА официально об этом заявила.

— Здорово, значит ФИФА тоже считает, что на таком турнире это невозможно.

— Если бы были выявлены прецеденты, то организация могла бы их признать?

— Если бы такое выявили, то наверное могла бы признать. Такой организации нет смысла скрывать. Я не понимаю, как на чемпионате мира или на других больших турнирах возможно играть договорные матчи.

— Почему это невозможно?

— Потому что репутация футболистов дороже. Люди играют на самом высоком уровне. Кому в голову может прийти заниматься таким бредом?, — сказал Самедов «Спорт День за Днем».