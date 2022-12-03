Быстров назвал ужасным судейство на чемпионате мира-2022

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил уровень судейства на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Как вас в целом уровень судейства на чемпионате мира?

— Ужасно! Имея все эти технологии, ставить левые, надуманные точки, невидимые голы — для меня это бред. Мы все любим о наших судьях поговорить, вот вам пожалуйста, лучшие мульти чемпионата мира, а делают точно такие же ошибки. То ВАР зовут, где нет очевидной ошибки, то не зовут там, где очевидная. Честно, бред. Вот как говорят, у нас регламент по системе видеоарбитров. Они могут засунуть его себе в одно место и больше никогда о нем не вспоминать, потому что никакого регламента нет. Один захотел — сделал, другой не захотел — не сделал. Нужно смотреть все спорные эпизоды.

— История с мячом Японии, который на миллиметр не вышел — это же бред.

— Я считаю, что гол отличный. Мяч не вышел.

— Но если бы не было технологий, мяч бы вышел.

— Стоп-кадр бы сделали и все. Походу трансляции, даже если бы не было ВАР, нельзя было сказать, что мяч ушел, нужно было засчитывать. Все такие спорные эпизоды нужно трактовать в пользу атакующей команды. Это бред, когда плечо чуть-чуть на миллиметр торчит впереди. И то, непонятно, торчит оно или нет. Эти технологии в любом случае могут ошибаться, у них должна быть какая-то погрешность. Они даже там умудряются спорить. По волосам невидимым ещё что-то засчитывать. Начали показывать, по мне так Роналду коснулся. Засчитали или нет, не так принципиально, а этому так много времени уделяют.