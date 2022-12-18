Данни: «Очень рад за Месси и Аргентину. Они заслуживают титул чемпиона мира!»

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни прокомментировал «СЭ» победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира.

«Захватывающий и грандиозный финал! Я очень рад, что Месси победил, потому что он и Роналду заслуживают титул чемпиона мира за все, что они сделали в последние годы своей карьеры на самом высоком уровне. Поэтому я очень рад, что Аргентина победила, а Месси стал чемпионом мира», — сказал Данни «СЭ».

Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.