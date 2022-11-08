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Сегодня, 15:28

Блаттер назвал ошибкой выбор Катара хозяином ЧМ-2022: турнир должны были получить США

Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
Йозеф Блаттер.
Фото AFP
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал ошибкой выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022. По его словам, на турнир был более подходящий претендент.

«Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для нее. Выбор Катара был ошибкой. В то время мы договорились на исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника организовали чемпионат мира один за другим», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на Voetbal International слова Блаттера.

Также Блаттер добавил, что в 2010 году занимавший на тот момент пост главы УЕФА Мишель Платини изменил свое решение по голосованию за хозяина чемпионата мира-2022 после обеда с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и одним из членов королевской семьи Катара, во время которого Саркози попросил Платини поддержать катарскую заявку.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 в декабре 2010 года одновременно с выбором России хозяйкой ЧМ-2018. Турнир на Ближнем Востоке пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

В 2026 году чемпионат мира совместно примут США, Канада и Мексика.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221108/katar-1829982534.html
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Йозеф Блаттер
ФИФА
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