Червиченко назвал причину поражения Аргентины от Саудовской Аравии

22 ноября, 15:35
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Аргентины в матче против Саудовской Аравии на ЧМ-2022 (1:2).
«Расслабились, думали, что еще десять забьют. Получили два шальных мяча и не смогли собраться. Везло, конечно, с аудитом. С выгоднейших позиций не забивали. Однако бывает так, что первый матч команда проваливает, а в итоге выигрывает чемпионат. Я считаю, что ничего не пропало и вполне возможно, что Аргентина будет еще очень высоко. Саудовская Аравия не обыгрывала их по игре. Они не давили, не атаковали. Аргентина не защищалась. Три атаки успешные прошли, и два раза мяч залетел. Вот и все», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.
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