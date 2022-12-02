Штоффельсхаус об акции сборной Германии на ЧМ-2022: «Надо было думать об игре, а не о повязках и закрытых ртах»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что немецкие футболисты зря устроили акцию с закрытыми ртами перед первым матчем на ЧМ-2022 против Японии (1:2).

Немецкие игроки закрыли рты на командном фото перед началом игры в знак протеста на использование капитанских повязок OneLove, которые направлены на поддержку ЛГБТ.

— Есть еще версия, что футболисты слишком много думали о каких-то посторонних вещах — радужной повязке, закрытых ртах, а не о футболе. Ваше мнение?

— И здесь вопрос не к футболистам, а к руководителям. Считаю, что эту тему обязаны были замкнуть на себя в DFB, тот же менеджер сборной Оливер Бирхофф. Получилось, что семь федераций договорились между собой о совместной акции, а капитана поставили перед фактом — ты должен надеть повязку. Футболист вам доверяет, соглашается, а потом выясняется, что вопрос не решен с ФИФА, накладывается запрет. Это уже скверная история. Но и дальше стало, на мой взгляд, только хуже. Ряд игроков решили, что надо в ответ закрыть рты. Кто-то, насколько знаю, не был с этим согласен, но был вынужден подчиниться, чтобы не идти против коллектива. Разве это должно быть в головах у футболистов перед матчем чемпионата мира? И перед прессой потом крайними оказались игроки, а не функционеры. Это Нойеру и другим пришлось держать ответ, объясняться, попадать под критику. Потом перед Испанией они сказали, что тема не имеет отношения к футболу, не надо ее обсуждать. Но зачем изначально ее было вбрасывать, если она не имеет отношения? Много вопросов. И они в первую очередь к функционерам, политические моменты — их дело, а не ребят, которые должны играть в футбол. Понятно, что они могут иметь мнение по любому вопросу, высказывать его, но все мысли перед матчем должны быть об игре. На месте руководителей я бы сказал команде: «Ребята, это наша тема. Вы играйте, а по всем вопросам с повязкой отправляйте к нам, вам не надо в это впутываться, потому что обязательно будут критиковать, спрашивать — зачем надели, почему не надели. Вам это не надо. Мы закроем эту историю». Этого не случилось, что тоже, полагаю, могло иметь психологический эффект. Хотя проблемы, повторюсь, глубже. И с ними Германии надо разбираться.

Германия заняла третье место в группе Е на ЧМ-2022 с 4 очками в 3 матчах. Немцы уступили ставшей второй Испании по разности забитых и пропущенных мячей.