Бывший тренер Хорватии Штимац о бронзе на ЧМ в Катаре: «Мы в очередной раз показали, какая у нас сила духа»

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац прокомментировал «СЭ» победу хорватской команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Мы в восторге от победы. Мы в очередной раз показали, какая у нас сила духа. Поздравляю всех с победой!» — сказал Штимац «СЭ».

Сборная Хорватии вошла в тройку лучших на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами, проиграв в финале Франции (2:4).