Газзаев: «Роналду и Месси — украшения этого чемпионата мира»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги первого тура группового турнира ЧМ-2022.

«По прошедшему первому туру чемпионата мира можно сделать некоторые промежуточные выводы. Команды, которые изначально были фаворитами чемпионата мира — Бразилия, Франция, Англия и Испания — показали свой уровень. Но есть и открытия среди команд. В первую очередь я бы отметил Саудовскую Аравию, которая показала очень высокую организацию игры и сумасшедшую самоотдачу в матче против Аргентины. Если продолжать тему неожиданных результатов, конечно, не могу не сказать про матч Германия-Япония», — цитирует Sport24 Газзаева.

Также специалист отметил игроков, которые произвели на него впечатление.

«Могу так же выделить некоторых игроков, которые мне понравились после первого тура. В первую очередь — полузащитник сборной Ганы Кудус. Плюс мне очень понравился сын Веа — Тимоти. А Роналду и Месси — украшения этого чемпионата мира. Большое счастье, что эти двое до сих пор играют и демонстрируют высокий уровень игры. Присутствие таких игроков в команде вдохновляет всех остальных», — резюмировал он.