Игнатьев: «Самым ярким событием чемпионата мира-2022 стал финальный матч»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2022. В этой встрече национальная команда Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

«Самым ярким событием турнира стал финальный матч. Все запоминается последнее, — цитирует Betonmobile Инатьева. — Решающий матч оказался феерическим. Там было все: трагедия, радость, слезы. Эта был спектакль, где собрали все самое лучшее. Финальная игра мне надолго запомнится. Матч также пошел вразрез общепринятым правилам, что финалы бывают очень тоскливыми — вымучивание положенных очков. А здесь была настоящая битва с проявлением мастерства. Игра была для всех! Для меня эта была самая серьезная сцена в большом спектакле под названием «Чемпионат мира».

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.