Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре над Хорватией (3:0).

«До игры Аргентина являлась безусловным фаворитом. Игра это показала, у Хорватии не было шансов в матче. Счет 3:0 говорит сам за себя. Хочу сказать добрые слова Хорватии, которая второй чемпионат мира подряд входит в четверку лучших сборных мира. Аргентина уверенно идет к победе на чемпионате мира. Мы видим единство и заряженность на победу сборной, ее сбалансированный состав и то, что за Аргентину играет лучший футболист мирового футбола — Месси, который подтверждает это каждый матч, а вчера был его бенефис. Уверен, что в финале будет играть еще и Франция, поэтому нас ждет блестящий финал», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная Аргентины обыграла Хорватию благодаря голу Лионеля Месси и вышла в финал ЧМ-2022.