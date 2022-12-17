Газзаев раскритиковал вылетевших с ЧМ фаворитов: «Немцы уделяли много времени вопросам ЛГБТ, бразильцы —танцам»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Хорватии и Марокко за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Я бы не говорил, что хорваты — явные лидеры. Команды, которые дошли до полуфинала ЧМ, имеют равные шансы на победу. Да, можно говорить, что на их успех повлияли какие-то причины. Например, немцы уделяли много времени вопросам ЛГБТ, чем футболу, бразильцы — танцам

испанцы увлекались контролям мяча, португальцы — внутренними разборками, англичанам просто не повезло. Можно много говорить, но команды, которые будут бороться за 3 место и в финале, заслужили этого. Давайте не будем прогнозировать. Сборная Хорватии и Марокко достойны третьего места», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч Хорватия — Марокко пройдет 17 декабря на стадионе «Халифа», начало — в 18:00 по московскому времени.