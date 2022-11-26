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26 ноября, 12:30

Газзаев: «Если Саудовская Аравия покажет свой футбол, то у сборной Польши не будет никаких шансов»

Газзаев считает, что у Саудовской Аравии есть шансы в матче против Польши
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей игры Саудовской Аравии против Польши в рамках 2-го тура чемпионата мира-2022 в Катаре.

«По первому туру Саудовская Аравия произвела большое впечатление с точки зрения результата и качества игры. Саудовцы показывают современный футбол с высокой самоотдачей. Если они во втором матче покажут свою игру, то у сборной Польши не будет никаких шансов. Буду болеть за Саудовскую Аравию», — сказал Газзаев «СЭ».

В первом туре группового турнира ЧМ-2022 саудовцы сенсационно обыграли Аргентину (2:1).

Матч против Польши пройдет сегодня 26 ноября. Начало — в 16.00 мск.

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