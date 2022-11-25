Бывший тренер сборной Сербии: «Россия точно не была бы худшей командой на чемпионате мира»

Бывший тренер сборных Ирака и Сербии Желько Петрович предположил, какие перспективы были бы у национальной команды России на чемпионате мира-2022.

«Раньше Россия была невероятно сильной страной в спортивном плане, не только в футболе. Но в последние годы сборная показывает осторожный футбол. Сложно сказать, вышла ли бы команда Валерия Карпина из группы в Катаре, все бы зависело от соперников. Но Россия точно не была бы худшей командой на чемпионате мира. Конечно, многие сильные футболисты завершили карьеру, и сейчас у команды огромные проблемы с нападающими. В полузащите у России нет проблем, но отсутствие атакующих игроков — это огромная проблема», — приводит «РБ Спорт» слова Петровича.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не принимает участия в турнире. В марте ФИФА отстранила российскую команду от стыковых матчей.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились со счетом 0:0.