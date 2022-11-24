Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 18:24

Рауль Рианчо: «Если Испания продолжит в том же духе, то будет претендовать на чемпионство»

Рианчо поделился мнением об игре сборной Испании на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре сборной Испании на ЧМ-2022.

23 ноября в первом матче группового этапа испанцы обыграли Коста-Рику со счетом 7:0.

«Сборная Испании показала отличную игру в первом матче чемпионата мира. Было видно, что команда отлично готова к мундиалю. Ожидания хорошие, но пока слишком рано предсказывать будущее. Испании надо продолжать выигрывать и показывать современный яркий футбол. Если сборная Испании продолжит в том же духе, то она будет претендовать на чемпионство», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Сборная Испании в группе Е занимает первое место. Следующий матч команда проведет 27 ноября против Германии.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: РБ Спорт
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Рауль Рианчо
1
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Премьер-министр Японии надеется, что победа над Германией на ЧМ-2022 придаст команде уверенности

Танасиевич: «У сборной Сербии большие шансы выйти в следующий раунд ЧМ-2022»