Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Не надо уничтожать сборную Германии. Они сыграли лучше всех в группе»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» выход Испании и Японии из группы Е на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Не надо сейчас уничтожать сборную Германии, это несправедливо. Лично я думаю, что их сборная сыграла лучше всех в группе, просто у них было 39 плохих минут, и они стоили им вылета. Теории заговора о том, что Испания специально проиграла японцам, чтобы Германия не вышла в плей-офф? Не думаю, что Испания виновата в вылете Германии. Испания делала все возможное, но так и не смогла нормально сыграть с Японией. Думаю, что гол японцев в сегодняшнем футболе не должен был быть засчитан. Невероятно, что такое происходит с современными технологиями», — сказал Рианчо «СЭ».

Несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по разности забитых и пропущенных мячей. Первой стала команда Японии.

Сборная Испании заняла второе место в группе E и вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. В 1/8 финала испанцы сыграют против Марокко.