Рианчо об игре Испании с Японией: «Команда Энрике напоминает Россию: могут проиграть аутсайдеру»

Рианчо сравнил сборную Испании с Россией после поражение Японии на ЧМ-2022

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру сборной Испании в матче группового турнира ЧМ-2022 против Японии (1:2).

«Это был плохой матч сборной Испании. Команда Луиса Энрике была на грани вылета. Чем-то испанцы напоминают сборную России: могут разгромить соперника, сыграть в качественный футбол с фаворитом и неожиданно проиграть аутсайдеру. Благо, мы, испанцы, такие же фартовые, как и русские.

Команда Луиса Энрике способна на многое. Надеюсь, футболисты исправят свои ошибки и выйдут более заряженными и замотивированными на матч 1/8 против Марокко», — цитирует Рианчо Sport24.

Сборная Испании заняла второе место в группе E и вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. В 1/8 финала испанцы сыграют против Марокко.