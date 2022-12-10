Рианчо: «После вылета Бразилии главный претендент на чемпионство — это сборная Франции»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 — по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

«Конечно, я не ожидал, что Хорватия победит Бразилию. Наверное, мало кто думал, что эта встреча завершится выходом Хорватии в полуфинал чемпионата мира. Поздравляю сборную Хорватии, они выглядели достойно. После вылета Бразилии главный претендент на чемпионство — это сборная Франции. Думаю, у них отличные шансы выиграть чемпионат мира второй раз подряд, их команда выглядит очень хорошо», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

В полуфинале мирового первенства сборная Хорватии встретится с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.