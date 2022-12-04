Бывший тренер «Спартака» Рианчо заявил, что сборная США сильнее России

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил сборные США и России.

«Сборная США сильнее сборной России по футболу. В России нет методической работы в академиях. Во всех странах есть футбольные школы с устоявшейся методикой, отлаженной схемой развития футболистов. А в России у каждой академии свой стиль работы, нет общей стратегии подготовки молодых футболистов. России предстоит проделать еще много работы, чтобы вырастить столько же талантов, сколько есть у сборной США», — приводит Sport24 слова Рианчо.

Сборная США дошла на ЧМ-2022 в Катаре до 1/8 финала и уступила Нидерландам (1:3).

Сборная России должна была участвовать в стыковом турнире за право выступить в финальной стадии чемпионата мира, но в марте нынешнего года ФИФА отстранила команду от выступлений в международных турнирах.

Рауль Рианчо работал в «Спартаке» с июня 2018 года. Он входил в тренерский штаб Массимо Карреры, а затем с октября по ноябрь того же года исполнял обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста.